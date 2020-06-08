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ИАЦ «Альпари»: Бытовая техника стала дороже золота

8 июня 2020

За прошлую неделю с 1 по 5 июня рост российского фондового рынка, во многом подогреваемый растущей ценой на нефть, значительно усилился. Индекс МосБиржи за неделю подрос уже на 2,1%, до 2792,74 пункта, а индекс РТС всю неделю рос почти безудержно и к концу недели повысился на 5,4%, до 1285,78 пункта. Тем временем цена нефти марки Brent выросла на 8,6%, обновив очередной долгожданный максимум в $42 за баррель, что помогло росту акций нефтяных компаний, однако в лидеры роста «нефтянка» на прошлой неделе так и не вышла.

А главным лидером роста прошлой недели оказались акции ранее недооценённого «М.Видео», подорожавшие на целых 20%, до 408 руб. за бумагу. Скорее всего, рост был связан с тем, что 1 июня в Москве и ряде других городов заработали непродовольственные магазины. Напомним, что на период, когда непродовольственная торговли находилась в режиме вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса, торговая сеть «М.Видео» перенесла продажи в интернет, но интернет-магазин обеспечивает только треть её обычной месячной выручки. Теперь торговая сеть сможет работать в полном объёме и в течение нескольких месяцев восстановить выпавшие доходы. Мы повысили целевую цену по акциям «М.Видео» с 380 до 430 руб., но сохранили прежнюю рекомендацию «держать» бумаги.

А вот лидером понижения недели стали бумаги горнодобывающей группы Polymetal. Они подешевели за неделю на 12,6%, до 1235 руб. за акцию. Это было связано со снижением цен на золото на 3,2% за прошлую неделю, а также с проведённой дополнительной эмиссией акций. Эмитент выпустил 10854 обыкновенные акции в рамках опционной программы на сумму в 14,2 млн руб., увеличив уставный капитал на 11,3%. Так как доли миноритарных акционеров из-за дополнительной эмиссии оказались размыты, кто-то начал выходить из акционерного капитала группы, а кто-то спекулятивно играть на понижение. Отметим также, что на фоне снижения цен на золото подешевели на 12,2% акции другого крупного золотодобытчика «Полюс», их цена снизилась до 10246 руб. за акцию. Акции группы Polymetal после обвала на прошлой неделе торгуются немного ниже нашей целевой цены в 1300 руб. за бумагу, рекомендуем по-прежнему «держать».

На этой неделе, по нашей оценке, индекс РТС проведёт торги в рамках 1290-1330 пунктов, а индекс МосБиржи — в коридоре 2800-2840 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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