ИАЦ «Альпари»: В мае инфляция в России замедлилась

Росстат обрадовал статистикой по годовой инфляции потребительских цен в нашей стране за май 2020 года: апрельский скачок инфляции вверх в мае оказался нивелирован. Темпы годовой инфляции замедлились с 3,1% до 3%. Также отметим, что по сравнению с апрелем рост помесячной инфляции в мае замедлился с 0,8% до 0,3%.

Основным драйвером роста инфляции в мае стали цены на продукты питания. Так, пищевая инфляция за май в годовом выражении выросла на 3,3%, а без учёта цен на плодоовощную продукцию выросла даже на 3,4%. Сдерживающим инфляцию фактором в мае стал медленный рост цен на непродовольственные товары (2,8%) и на услуги (3%). Это неудивительно, с учётом того, что в мае во многих российских регионах непродовольственная торговля и сфера услуг была почти полностью закрыта из-за режима самоизоляции, связанного с эпидемией Covid-19. А те торговые точки, в том числе интернет-магазины, которые работали, значительно повышать цены на свою продукцию не смогли из-за слабого спроса.

В мае среди продуктов питания лидером роста цен оказались, как и в прошлые месяцы, крупы и бобовые (на 24,1%), которые в условиях режима самоизоляции оказались самым востребованным товаром. А вот цены на сахар-песок в мае, согласно Росстату, упали на 14,9%, что немного сгладило рост пищевой инфляции. Цены на автомобильный бензин в мае к апрелю не росли, и это было закономерно в условиях режима самоизоляции и ограничений передвижения во многих регионах.

Мы считаем, что Банк России на июньском заседании с учётом оптимистичных майских данных по инфляции может принять решение о новом снижении ключевой процентной ставки, причём возможно, что ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта, до 5%. Возможно, что далее до конца года регулятор будет сохранять ключевую ставку на уровне в 5%. А возможность дальнейшего снижения будет зависеть от внешних факторов: динамики цен на нефть и преодоления последствий пандемии коронавируса.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»