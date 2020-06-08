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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июня: 3 772,2300 руб/1 г золота и 38,7900/1 г серебра

8 июня 2020
ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 772,2300 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,7900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 842,4800 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 247,6401 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1899 р. (0,37%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,52%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8500 р. (0,32%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,1901 р. (1,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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