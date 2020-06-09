«Фридом Финанс»: Рынки под вечер растеряли утренний запал

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Открытие торгов в Америке начало неделю с разнонаправленного движения индексов, Европа полностью ушла в слабую коррекцию, нефть опустилась почти на $2 ниже пиков понедельника и сейчас торгуется ниже $41,5 что дешевле, чем было вечером в пятницу. На наш взгляд, это краткосрочная консолидация перед дальнейшим ралли наверх.

РТС на таком фоне выглядит неплохо, демонстрируя слабую боковую динамику в диапазоне 1280-1290 пунктов. Импульс, заданный событиями конца прошлой недели, оказался довольно слабым. Рынок в ожидании новых драйверов, которые, возможно придут со стороны ЕС. Вечером ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если она не даст четких позитивных сигналов рынку, то игроки во вторник будут смотреть за новой порцией деловой статистики из стран ЕС, включая Швейцарию и Британию.

Индекс Мосбиржи тоже вышел в боковой тренд и держится на отметках конца пятницы – 2790 пунктов. Остаются шансы для возобновления роста – опять же при наличии важных заявлений от Лагард и соответствующего отскока нефти. В обратном случае рынок закроется сегодня не ниже 2780 пунктов и возобновит рост уже во вторник.

Лидируют на торгах бумаги: Русгидро (+5,3%), Аэрофлот (+4,4%), Лента (+4,3%), ЛСР (+3%). Котировки поддерживает ожидания роста внутреннего спроса, вызванные постепенной отменой карантинных мер. Дополнительную динамику Русгидро придала новость об уходе в сентябре нынешнего гендиректора компании Николая Шульгинова. Инвесторы расценивают это событие как возможную смену консервативной финансовой политики Русгидро, что сбудет позитивно и для бизнеса компании, и для ее акционеров. Мы ожидаем на ближайших сессиях откат акций компаний до уровней 0,74-0,75 рублей за штуку.

Среди падающих бумаг сегодня на себя обращают внимание: Акрон (-3,9%), НЛМК (-2,6%), Мечел (-2,2%), ОГК-2 (-1,9%), Мосбиржа (-1,8%). Бумаги Новолипецкого металлургического комбината в последние недели демонстрируют опережающую динамику по сравнению с широкими индексами без весомых на то причин. На наш взгляд, коррекция в них продолжится. Краткосрочный потенциал снижения – 130 рублей за штуку, или до 6%.

Рубль ослабил хватку по отношению к доллару и евро. Американская валюта отросла до 68,5, хотя еще утром торговалась вплотную к 68. Мы не ожидаем существенного укрепления доллара на этой сессии и во вторник закладываем продолжение падения в диапазон 67,5-68 рублей за единицу валюты. Евро тоже отыграл порядка 50 копеек вверх и сейчас торгуется около 77,4. Поход на 76,5, по нашему мнению, состоится не ранее вторника.