ИАЦ «Альпари»: Рынок купил слишком много

Весь понедельник российский фондовый рынок держался в отличном настроении, но к вечеру инвесторы явно пришли к мысли о перекупленности - и быстро сбавки обороты приобретений. Индекс МосБиржи чуть скорректировался и остановился возле 2786 пунктов, краткосрочно может оставаться в пределах 2750-2800 пунктов. Индекс РТС завис рядом с 1282 пункта.

Итак, две из трех июньских интриг получили разрешение. Первая - в решении ОПЕК+ продать период максимального снижения сырьевой добычи еще на месяц, до конца июля. Не сказать, что это панацея от всего, но рынок рад и полностью учел информацию в ценах. Вторая интрига - в самочувствии американского сектора занятости. Майские данные оказались потрясающе неожиданными, причем со знаком «плюс», и этим прервали ралли евро и поддержали доллар. Третья интрига остается пока актуальной, она касается решений ЦБ РФ на заседании в этом месяце. Участников рынка воодушевляет отмена режима ограничений в Москве. Это значит, что вены и артерии столицы с завтрашнего дня начнут заполняться бизнесом и потребителями, а это уже совсем другая история.

В плюсе сегодня удалось удержаться акциями ритейлеров - «Ленты», «Магнита», - которые явно рассчитывают на возвращение покупателей. Акции «Аэрофлота» дорожают за счет новостей о снятии запретов на въезд и выезд для отдельных категорий граждан.

«Акрон» торговался последний день с дивидендами 5 июня и сегодня закономерно падает вниз. Во вторник закрывается реестр для получения дивидендов, и у бумаг компании есть пара дней на снижение вплоть до 5530 руб.

Коррекция в нефти - баррель Brent падает на 3% до $41, - не пугает рубль, который максимально уверен в себе. Доллар США к вечеру торгуется по 68,40 руб. и снижается, но потенциал падения выглядит достаточно ограниченным. Краткосрочно гринбек может зависнуть в пределах 68,15-69,00 руб. Евро зацепился за 77,20 руб., диапазон колебаний на ближайшее время составляет 77,00-78,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»