ПСБ: Рубль продолжил восстановление, фондовый рынок не смог

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В понедельник российской фондовый рынок умеренно вырос, несмотря на негативный внешний фон. Основным поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 41 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных фондовых площадок сдержала продажи в наших акциях. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,9% и 0,5% соответственно. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи подтянулся на 0,1%, удержав позиции чуть ниже 2800 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Акрона и НЛМК, потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались РусГидро и Аэрофлот, рост которых составил 6,4% и 6,6% соответственно. Перед открытием нашего рынка внешний фон был выраженно позитивным, однако этого не хватило индексу МосБиржи для уверенного роста. При этом во второй половине дня, на ухудшении ситуации в ценах на нефть, продажи в наших акциях возобладали, в результате чего наш рынок полностью растерял рост первых часов и вернулся к уровням закрытия пятницы. Отметим, что индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках восходящего тренда, берущего начало от минимумов года, что говорит в пользу продолжения восстановления и возможности выхода в рамках предстоящей недели в район 2850 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,6%, уйдя ниже 68,3 рубля, евро потерял 0,7%, торгуясь в районе 77 рублей. Отметим, что рублю удалось укрепиться несмотря на коррекцию в ценах на нефть. Некоторую поддержку ему оказала динамика ведущих валют развивающихся стран, большинство из которых в рамках сегодняшней сессии демонстрировали подъем. В результате пара доллар/рубль сделала еще один шаг к ближайшей цели снижения, которой выступает поддержка на уровне 67,5 рубля. Однако дальнейшее ухудшение ситуации на рынке энергоносителей может сдержать покупки в рубле.