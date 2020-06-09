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ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в золото

9 июня 2020

ВТБ Капитал Инвестиции запустили новый биржевой паевый инвестиционный фонд для получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото. Паи «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой» будут торговаться на Московской бирже. Стоимость пая составит на первом этапе 1 рубль в долларовом эквиваленте. Все комиссии фонда не превысят 0,5% годовых.

Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за ценой на золото на Лондонской фондовой бирже. Базовым активом фонда выступает биржевой фонд товарного рынка SPDR Gold Shares, который полностью обеспечен физическим золотом. Купить и продать паи «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой» можно в один клик в любой момент времени, в том числе в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

«Золото является одним из самых стабильно растущих в цене активов последних десятилетий. Если в начале 2000 года его тройская унция стоила около 285 долл., то с тех пор цена выросла до уровней выше 1700 долл. Активная политика по денежным эмиссиям мировых центробанков в условиях замедления экономик из-за пандемии вполне может поддержать дальнейший растущий тренд на золото. В условиях нулевых процентных ставок, купонный доход по облигациям стал очень низким. Во многих развитых странах наблюдаются отрицательные реальные процентные ставки. В таких условиях золото становится универсальным инструментом сохранения сбережений. Иметь не менее 5% золота в инвестиционном портфеле в текущих условиях представляется взвешенным решением. Для того, чтобы нашим клиентам было удобнее инвестировать в золото мы в дополнение к открытому ПИФ, запустили биржевой. Учитывая, что интерес к возможностям инвестировать средства онлайн только растет, уверен, что продукт будет пользоваться спросом. А стоимость пая всего в один рубль сделает этот инструмент доступным абсолютно любому инвестору», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

«ВТБ — Фонд золото. Биржевой» дополнит линейку БПИФ ВТБ Капитал Инвестиции, которая является самой широкой на российском рынке. Он станет восьмым таким фондом ВТБ. Всего под управлением УК «ВТБ Капитал Управление активами» находятся теперь 28 фондов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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