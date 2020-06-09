ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок России настроен на рост

В понедельник, 8 июня, американский фондовый рынок вырос на новостях из Белого дома о том, что администрация президента США готовит ещё один пакет поддержки экономики. «Великий день для фондового рынка!» — восторженно написал в Twitter Дональд Трамп об итогах торгов понедельника. Индекс Dow 30 к концу торговой сессии вырос на 1,7%, S&P 500 — на 1,2%, а индекс Nasdaq поднялся чуть меньше, на 1,13%, видимо, на всё ещё сохраняющихся опасениях делистинга китайских корпораций с фондовых бирж США. Европейские рынки в понедельник в основном снижались на заявлениях главы ЕЦБ Кристин Лагард о тяжёлой ситуации в экономике еврозоны. Большинство азиатских фондовых индексов сегодня с утра плюсуют, за исключением индексов Японии и Южной Кореи.

А российский фондовый рынок в понедельник вырос очень умеренно. Индекс МосБиржи смог подняться за торговый день только на 0,13%, до 2796,3 пункта, а индекс РТС вырос побольше, на 0,23%, до 1288,71 пункта. В Москве с 9 июня отменяется связанный с пандемией коронавируса режим самоизоляции, также в понедельник мэрия Москвы объявила о поэтапном смягчении ограничений для всё ещё неработающих отраслей сферы услуг, что придало рынкам определённый оптимизм. Но негатив с европейских рынков, видимо, оказался сильнее.

Лидерами роста российского фондового рынка в понедельник стали акции «Аэрофлота» (+6,57%) на фоне заявлений правительства о смягчении выезда за границу для россиян и постепенного восстановления внутреннего туризма. А также выросли акции «РусГидро» (+6,39%) и бумаги торговой сети «Лента» (+5,14%). Динамику хуже рынка в понедельник показали акции производителя минеральных удобрений «Акрон» (-4,2%), а также обыкновенные акции Новолипецкого меткомбината (-3,11%). Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС проведёт торги в рамках 1280-1310 пунктов, а индекс МосБиржи — в коридоре 2790-2820 пунктов.

Цена марки Brent по итогам понедельника, несмотря утренний на гэп вверх до $43 за баррель, закрылась в минусе и понизилась на 2,6%, до $40,84 за баррель. Почти такими же темпами в первый день недели снизилась цена техасской WTI — на 2,2%, до $38,35 за баррель. По-видимому, игроки фьючерсного рынка после бурного роста цен на прошлой неделе зафиксировали прибыль, а поводом к этому, вероятно, послужили пессимистические прогнозы Всемирного банка о том, что в 2020 году среднегодовая цена Brent не превысит $32 за баррель, а в 2021 году она вырастет всего лишь до $38 за баррель. Сегодня с открытия цены на нефть слабо повышаются: Brent дорожает всего на 0,15%, а WTI — на 0,26%. Мы ждём на сегодня динамики цены Brent в коридоре $40-42 за баррель.

Обменный курс доллара к рублю расчётами «завтра» в понедельник понизился сразу на 50 коп. (-0,72%), до 68,2 руб. Курс евро в понедельник потерял 53 коп. (-0,7%), снизившись до 77,03 руб. Мы ожидаем, что сегодня доллар проторгуется на уровнях в 68-69,5 руб., евро — в рамках 76,8-77,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»