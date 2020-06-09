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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июня: 3 716,1201 руб/1 г золота и 38,7200/1 г серебра

9 июня 2020
ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 716,1201 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,7200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 827,3101 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 282,7700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,1100 р. (1,49%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,18%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1700 р. (0,82%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,1299 р. (0,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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