«Фридом Финанс»: Передышка после ралли

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили неделю мощным ралли, отреагировав на неожиданное повышение числа рабочих мест, отраженное в отчете по рынку труда за май. Экономика США пополнилась 2,5 млн рабочих мест, тогда как консенсус закладывал снижение показателя на 8 млн. Уровень безработицы опустился до 13,3% против ожидаемого роста до 20%. Сильные данные сигнализируют о том, что экономика оправляется от шока пандемии быстрее, чем предполагалось. S&P500 по итогам торгов 5 июня поднялся на 2,62%, до 3194 пунктов, в плюсе закрылись все 11 входящих в него секторов. Наибольший рост наблюдался в энергетической отрасли, котировки которой взлетели на 7,5%.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику после бурного роста на прошлой неделе. Оптимизм по-прежнему поддерживается быстрым восстановлением экономики благодаря фискальным и монетарным стимулам. Инвесторы игнорируют протесты в США, американо-китайский конфликт и продолжающуюся пандемию. Между тем число заразившихся COVID-19 превысило 7 млн, количество летальных исходов составило более 400 тыс.

Инвестсообщество фокусируется на перспективах новых мер поддержки экономики и продолжающемся возобновлении деловой активности. В то же время после сильных макроэкономических данных вероятность принятия в США нового масштабного пакета фискальных стимулов снизилась. Тем не менее президент Трамп по-прежнему настаивает на снижении налогов в качестве экономической помощи.

Азиатcкие фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику, отыгрывая пятничное ралли в США. Японский Nikkei прибавляет 1,4%, шанхайский CSI300 — 0,5%, лишь гонконгский Hang Seng опускается на 0,1%. Фондовые площадки Европы открылись снижением в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, слабеет. Ставка по 10-летним трежерис поднялась выше 0,90% впервые с марта. Июльский фьючерс на Brent поднимается к $43 благодаря вынесенному 6 июня решению ОПЕК+ продлить сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. Золото поднимается к $1700 за унцию после снижения в конце прошлой недели. Аппетит к риску сегодня нейтральный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов будет колебаться в диапазоне 3150-3200 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 8 из 100. Показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса, но его улучшение может говорить об оптимизме в отношении перспектив.

Технически S&P500 выглядит уверенно, но демонстрирует признаки перекупленности. Индекс продолжает подъем выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума и объемом выше среднего. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя о сильном моменте. Индикатор RSI обновляет максимумы вместе с рынком, но также показал первые признаки перекупленности. Таким образом, с высокой вероятностью рынок преодолел «медвежий» тренд и сохраняет силы для дальнейшего подъема, но не исключена скорая коррекция.

11 июня после закрытия рынка отчитается один из лидеров рынка программного обеспечения, поставщик приложений Acrobat Reader и Photoshop, компания Adobe, Inc. Компания намерена продемонстрировать уверенный рост финансовых показателей. Консенсус предполагает повышение доходов на 15,5% с увеличением EPS на 80%. Бизнес компании менее других подвержен экономическому шоку, спровоцированному пандемией коронавируса. Adobe продолжает успешно реализовывать стратегию продвижения своих продуктов по подписке, что позволяет сохранять необходимые устойчивость и гибкость в текущих условиях. Тем не менее темпы роста финансовых показателей могут замедлиться. Инвесторов интересуют комментарии менеджмента о трендах клиентского спроса, так как некоторые бизнесы сокращают затраты, что может отрицательно сказаться на дальнейших результатах Adobe.

Финансовый сектор по-прежнему относительно дешев по мультипликаторам, поэтому он остается в фокусе внимания инвесторов. 9 июня исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман представит обновленную информацию о деятельности и доходах во втором квартале для торговых и других подразделений банка на финансовой конференции Morgan Stanley в США. На том же мероприятии глава потребительского банкинга Bank of America Corp. Дин Афанасия презентует обновленные данные о влиянии на бизнес компании пандемии коронавируса. Сопредседатель JPMorgan Chase & Co, глава отдела потребительских банковских услуг Гордон Смит обрисует перспективы бизнеса корпорации и ее роли в выдаче кредитов через федеральные программы помощи. 10 июня финансовый директор Citigroup Inc. Марк Мейсон расскажет инвесторам о том, как его компания переживает пандемию коронавируса.

Gilead будет в центре внимания инвесторов после объявления о возможном поглощении со стороны AstraZeneca. Шведско-британский фармацевтический гигант AstraZeneca обратился к американской Gilead Sciences с целью выяснения возможности приобретения компании. Официальные переговоры не ведутся, окончательное решение не принято, но потенциальная сделка стала бы крупнейшей в индустрии. Капитализация объединенной компании может составить $240 млрд. Оба фармгиганта активно участвуют в разработке лекарства против коронавируса. AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом работает над вакциной против COVID-19, и этот проект имеет высокие шансы на успех. Gilead Sciences принадлежит противовирусный препарат ремдесивер, который показал эффективность как средство для терапии при коронавирусной инфекции. Тем не менее шансы на слияние компаний невысоки, так как возможность синергии вызывает вопросы.