ИАЦ «Альпари»: Рынку требуется точка опоры

Рынок продолжает корректироваться и ищет точку опоры, пока внешний фон не сказать что бы яркий, скорее, сдержанный. Новости от ОПЕК+ и ЕЦБ уже учтены на глобальном уровне, новых не появлялось — все будет завтра, когда закончится заседание Федрезерва США. Пока же просто консолидация.

Индекс МосБиржи отступил к 2790 пунктам, и в пределах 2700-2800 пунктов рублевый индикатор может находиться довольно долго. Индекс РТС скорректировался до 1282 пунктов, краткосрочный торговый коридор здесь находится в границах 1270-1300 пунктов.

Сегодня в зоне снижения акции «Аэрофлота». Бумаги накануне выросли к пикам от 5 марта, но конъюнктура для перевозчика не изменилась, никто не ринулся передвигаться самолетами в разных направлениях, и случится это очень нескоро. В этом свете стабилизация акции в пределах 90-95 руб. могла бы быть вполне логичной, но для этого сначала нужно сбить локальную перекупленность.

Акции «Полюс Золота» и «Полиметалла» дорожают на фоне ралли в золоте. Тройская унция к вечеру вторника поднялась до $1724, новая цель находится на 1730, и в драгметалле отлично видно спрос.

Доллар США внутри дня рос почти на процент, к завершению сессии сбавил обороты укрепления, но выглядит неплохо возле 68,55 руб. Можно бесконечно повторять, что дорогой рубль России не только не нужен, но и крайне неудобен, но рыночная волатильность от этого ниже не станет. Потенциал укрепления «россиянина» ограничен порогом в 68 руб., зато простора для ослабления ввиду неработающего пока бюджетного правила и потребности в инструментах для перекрытия дефицита бюджета хоть отбавляй.

Краткосрочно, американская валюта может «гулять» в пределах 68,25-69,00 руб. Для евро локальный диапазон колебаний находится в рамках 77,50-78,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»