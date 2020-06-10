«Фридом Финанс»: В среду нефть Brent может вырасти до $42

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки корректируются. До 1% теряют индексы США после открытия основной сессии, Европа – около 2%. Нефть в красной зоне, однако теряет не более 1%, вернувшись к отметке $40,5. Фундаментально картина не изменилась. Инвесторы ждут новых прогнозов от ФРС, которые придут поздно вечером в среду. Но по традиции некоторые утечки могут повлиять на рынки чуть раньше.

Мы видим, что нефть не закрепилась ниже $40, это хороший сигнал для продолжения восходящего тренда. Если не будет сюрпризов от ведущих ньюсмейкеров планеты, то уже в среду подъем по Brent может составить до $42. В противном случае рост волатильности вернет Brent к отметкам недельной давности.

РТС отыграл половину утреннего падения и сейчас держится около 1280 пунктов. Подняться выше 1290 рынок за сегодняшнюю сессию уже вряд ли успеет. Базовый сценарий на завтра – рост внутри диапазона 1300-1350 пунктов. Рынок будет расти на ожиданиях того, что ФРС по примеру ЕЦБ даст некие ориентиры по сроку и темпам роста ликвидности на рынке.

Индекс Мосбиржи не сумел выйти в плюс, но существенно сократил размер дневной просадки. Торги идут около планки 2790 пунктов. Настрой у игроков осторожно-оптимистичный, но до конца дня рынок вряд ли поднимется выше 2800 пунктов. На среду мы закладываем попытку вырасти выше 2840 пунктов. Инвесторы будут ориентироваться в первую очередь на внешнюю конъюнктуру.

Среди акций к вечеру в лидеры выбились: МРСК Волги (+4,3%), Полюс (+3,2%), Полиметалл (+2,4%). Первая растет без явной новостной повестки. Бумага восстановилась к уровням конца апреля. Рост объем торгов указывает на возможную активность крупных игроков. При попутном ветре со стороны широких индексов МРСК Волги имеет хорошие шансы еще в первой половине лета подняться выше 0,08 рубля за акцию, что выше текущей стоимости бумаги на 16%.

В числе аутсайдеров сегодня, как ни странно, тоже в основном электроэнергетики: Мосэнерго (-2,6%), ИнтерРАО (-2,4%), Русгидро (-2,2%). Для последней текущая распродажа это явная фиксация прибыли после бурной динамики на предыдущих сессиях. Из остальных бумаг игроки выходят на фоне общей распродажи. Русгидро сохраняет потенциал дальнейшей коррекции до 10% вниз.

Рубль пока не смог отыграть утреннее падение. Доллар по-прежнему торгуется в середине диапазона 68,5-69 за единицу валюты, евро в основном ниже 78. Существенных изменений до конца дня мы не ожидаем. В среду пары могут сместиться ниже текущих значений. Торги по доллару, вероятнее всего, уйдут в диапазон 68-68,5 рублей. По евро 77-77,5.