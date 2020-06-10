Комментарии

«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Системы

10 июня 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди ликвидных акций бумаги ВСМПО (+3,81%). Лидерами падения стали акции Аэрофлота (-3,45%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 68-69.

АФК Система (-0,02%) отчитается за 1 квартал по МСФО. Ожидается, что выручка могла сократиться до 158 млрд рублей (181 млрд рублей в 4 квартале прошлого года). При этом, показатель OIBDA останется на уровне 53 млрд рублей. Консенсус-прогноз предполагает убыток 9,8 млрд рублей. В 1 квартале влияние пандемии коронавируса на бизнес было ограниченным. Отчет МТС продемонстрировал, что растет спрос на отдельные услуги и развивается финтех-направление. В целом, по итогу года ожидания по сегментам Детский Мир, МТС и Медси позитивные. Ожидается, что консолидированная выручка превысит 700 млрд. Долговая нагрузка холдинга, по-прежнему, высокая, но не критическая. Объем краткосрочных займов около 130 млрд рублей, сейчас их можно реструктуризировать облигациями по ставке менее 7%.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 68,00-69,50 в паре USD/RUB, 2750-2800 по индексу Мосбиржи. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном. На локальном рынке – аукцион ОФЗ. Главная мировая новость – заседание ФРС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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