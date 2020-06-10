ИАЦ «Альпари»: «Бычий» тренд по рублю сохраняется

Во вторник, 9 июня, по итогам дня рубль подешевел к основным валютам. Курс доллара поднялся на 0,59%, до 68,58 руб., курс евро – на 0,86%, до 77,69 руб., курс британского фунта – на 0,57%, до 87,30 руб.

Рубль незначительно подешевел к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок после заметного роста в предыдущие дни. Стоимость Brent снижалась до $39,83. Курс доллара корректировался до 68,95 руб. С восстановлением цен на нефть рубль отыграл потери у доллара до 68,58 руб.

В среду, 10 мая, на торгах в Азии нефть Brent стоит $40,59 за баррель. Восходящий импульс от 3 июня угасает, но при этом сохраняется «бычий» тренд от минимума $15,90.

В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня. Результаты июньского заседания ФРС будут обнародованы в 21:00 мск. В 21:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС США. От FOMC не ожидается изменения ставок. Участникам рынка будет интересно узнать, как сильные майские данные по занятости в США повлияют на экономические прогнозы регулятора.

«Бычий» тренд по рублю сохраняется. Посмотрим, как SP500 и доллар отреагирует на выступление Джерома Пауэлла, а потом оценю силы рубля для укрепления. На рынке курс доллара снизился до 68,48 руб. Пока цена находится ниже 69,56 руб. я буду рассматривать падение курса доллара до 67,70 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»