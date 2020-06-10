«Открытие»: В ЦБ видят пространство для дальнейшего снижения ставки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Ожидания на старт дня:

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские индексы демонстрируют смешенную динамику. Нефть дешевеет, но металлы преимущественно торгуются в плюсе. Как минимум, состояние внешних рынков не предполагает каких-либо значимых продаж на российской площадке в начале дня. Более того, слабость доллара и укрепление валют сырьевой группы намекает, что рубль также воспользуется ситуацией для ликвидации потерь предыдущего дня.

О рынках:

По итогам торгов 9 июня индекс МосБиржи снизился на 0,01% до 2795,90 п., а РТС на 0,34% до 1284,31 п. Сдержанность российского рынка объясняется общим негативом в Европе и США, а также неуверенностью в нефти. Рынки бурно восстанавливались в последние недели, что привело к перекупленности на графиках. Нефть также совершила впечатляющий рывок от своих апрельских минимальных значений. Меж тем, в июле Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт снимают с себя дополнительные добровольные обязательства по сокращению добычи. Спрос восстанавливается, но о возвращении к прежним значениям пока не может быть и речи. Лишь Китай удивил своими покупками в мае, доведя их до рекордных 11,3 млн бар. в сутки. Впрочем, низкие цены вполне способствовали тому, чтобы столь крупный производитель не только закупался для текущих потребностей, но и для пополнения стратегических резервов. Важных корпоративных новостей в России почти не было. ГМК «Норникель» (-1,24%) планирует отразить в полугодовой отчётности свои расходы на ликвидацию аварии на ТЭЦ в Норильске. В лидерах дня были акции производителей золота Polymetal (+3,26%) и «Полюс» (+3,11%). Данные бумаги реагировали как на рост котировок золота, так и на повышение рисков коррекции рынков. Всемирный Банк ожидает падение мирового ВВП на 5,2% в текущем году, что, вероятно, потребует длительного периода, как качественных, так и количественных мер стимулирования. Агентство Fitch ранее ожидало, что в США объём количественного стимулирования составит до 20% ВВП. Соответственно, повышенный спрос на золото вряд ли должен удивлять. Среди лидеров также можно отметить бумаги «Татнефти» (+1,4%), МТС (+1,12%) и «Сургутнефтегаз (+1,02%). После активного роста в предыдущие дни корректировались акции «Аэрофлот» (-3,45%). Также в минусе оказались X5 Retail Group (-2,33%), «Мосэнерго» (-1,99%), «Алроса» (-1,83%) и «Интер РАО» (-1,83%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 78,686 млрд рублей.

Рубль слабел, как и коллеги по сырьевому цеху. К вечеру канадский доллар почти ликвидировал свои потери, но NZD и AUD продолжали уступать до 0,5% и 0,8% относительно доллара США. В среду можно ожидать некоторое оживление рубля. ЦБ РФ в бюллетене «О чем говорят тренды» отмечает смещение баланса в сторону дезинфляционных рисков. Впрочем, инфляция ещё может ускориться, но уже в II полугодии рост цен может оказаться ниже, чем необходимо для достижения целевого уровня в 4%. Соответственно, в ЦБ видят пространство для дальнейшего снижения ставки. В среду Минфин протестирует рынок на предмет восприятия данной идеи рынком. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года и ОФЗ-ПД выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Оба аукциона будут проводиться в объёме доступном для размещения в соответствующих выпусках. Поскольку это ОФЗ с достаточно коротким сроком обращения, то спрос будет высоким. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,56% до 68,585, а евро на 0,86% до 77,69.

Американский рынок продолжает творить парадоксы. NASDAQ записывает на свой счёт очередной рекорд, а также впервые пересекает в моменте линию в 10000 пунктов. Меж тем, Dow Jones подвергся коррекции благодаря падению бумаг Boeing на 5,99%. Впрочем, в предыдущие дни они активно дорожали. Схожая история в акциях авиакомпаний, которые также подверглись фиксации прибыли после длительного и бурного роста: Delta Airlines (-7,57%), American Airlines (-8,66%). В бумагах Apple рост на 3,15% на спекуляциях, что компания может анонсировать собственные процессоры для компьютеров Mac. Столь же яркий оптимизм в Facebook (+3,14%) на ожиданиях роста выручки компании от встроенных онлайн-магазинов. Соответственно, даже по отдельным бумагам прослеживается распродажа акций традиционной экономики и повышенный интерес к высоким технологиям, которые, по сути, не пострадали от COVID-19 шока. По итогам дня DJIA снизился на 1,09% до 27272,30 п., S&P 500 упал на 0,78% до 3207,18 п., а NASDAQ вырос на 0,29% до 9953,75 п.

Азиатские индексы торговались без уверенности. Инфляция в Китае упала до 2,4% в мае с апрельских 3,3%, за месяц цены упали на 0,8%. Цены производителей упали в мае на 3,7% при ожиданиях снижения на 3,3%. Статистика продолжает говорить о том, что потребительский спрос в КНР пока далёк от восстановления, да и динамика экспорта заставляет производителей искать пути стимулирования продаж. Японский рынок продолжал сдерживаться иеной, которая укрепилась до 107,5 за доллар, хотя ещё в начале недели торговалась в районе 109,4. Объём машиностроительных заказов в Японии упал на 17,7% в апреле при прогнозе падения на 14,0%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23169,21 п. (+0,34%), Hang Seng - 25111,67 п. (+0,22%), Shanghai Composite - 2942,73 п. (-0,45%).

Нефть торговалась в минусе. Накануне API сообщил, что на неделе до 5 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,4 млн бар. Запасы бензина уменьшились на 2,9 млн бар., а вот дистиллятов увеличились на 5,4 млн бар. На терминале в Кушинге запасы сократились на 2,3 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали сокращение запасов нефти на 3,2 млн бар., а также рост запасов бензина на 0,3 млн бар. и дистиллятов на 1,5 млн бар. Соответственно, столь существенное расхождение в ожиданиях и реальных данных оказывает давление на котировки. Существуют также опасения, что некоторые производители США начнут активно наращивать добычу, чтобы воспользоваться текущими ценами. К 9:00 мск Brent - $40,75 (-1,04%), WTI - $38,39 (-1,41%), Золото - $1725,1 (+0,19%), Медь - $5769,52 (+0,69%), Никель - $12935 (+0,17%).

Индекс доллара снижался на 0,18% до 96,16 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,82% по сравнению с 0,83% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,136 (+0,26%), GBP-USD - $1,278 (+0,38%), USD-JPY – 107,45 (-0,23%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: