«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 10 июня в коридоре 1270-1295 пунктов

Во вторник, перед заседанием ФРС США, большинство западных фондовых индексов закрылось в «красной» зоне. Вслед за общей тенденций незначительно снизился и рынок российских акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял скромные 0,01%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 0,34%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-3,45%) и TCS (-2,63%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 1,09%.

Утром среды, 10 июня, большинство индексов стран АТР росло на 0,2-0,4%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3222 п., на 0,53% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний умеренный рост азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Торги могут начаться ростом, но весьма заурядным по своей динамике. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2770-2825 пунктов, по индексу РТС — 1270-1295 пунктов. Сегодня «Алроса» опубликует результаты продаж за май.

Вслед за акциями во вторник снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 68,5850 руб. (+38,5 коп.). Европейская валюта выросла до 77,6900 руб. (+66 коп.). Более быстрый рост евро связан с ростом пары EURUSD с 1,1290 до 1,1340. Утром среды нефть торговалась вблизи уровней вчерашнего закрытия и не давала четких ориентиров перед началом торгов рублем, рынок откроется нейтрально. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 67,9-69,3 руб., для европейской валюты — 76,9-78,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»