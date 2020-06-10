Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июня: 3 770,0500 руб/1 г золота и 38,9300/1 г серебра
10 июня 2020
ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 770,0500 руб.
- 1 грамм серебра - 38,9300 руб.
- 1 грамм платины - 1 817,1300 руб.
- 1 грамм палладия - 4 345,2202 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
53,9299 р. (1,45%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2100 р. (0,54%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,1801 р. (0,56%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
62,4500 р. (1,46%).
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