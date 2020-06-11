«Фридом Финанс»: Акции ЛСР способны вырасти до 750 рублей до конца месяца

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня между молотом и наковальней. С одной стороны отток глобальных инвесторов, связанный с неопределенностью по поводу долгосрочной стратегии ФРС, с другой – падение стоимости нефти. Игроки рынка переоценивают риски перед объявлением Федрезерва прогнозов о реальном восстановлении экономики США. Американские индексы открылись без единого направления, Европа теряет до 1%.

Баррель марки Brent пока держится вблизи $40, но готов уйти как минимум на $1-2 вниз. Внимание игроков приковано к данным о недельных запасах нефти в США. Они оказались разрушительными для рынка: +5,7 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 1,7 млн. Этот фактор будет отыгрываться еще как минимум до утра четверга, когда откроются азиатские площадки.

РТС теряет порядка 1%. Торги идут ближе к нижней части диапазона 1270-1290. К закрытию торгов падение может усилиться. Откат вверх ожидаем не раньше четверга. Индекс Мосбиржи просел менее чем на 0,5%. Без сильных изменений по сравнению с положением утра. Рабочий диапазон 2770-2790. Также закладываем падение к нижней планке заданного коридора и восстановительный рост в четверг.

Из акций лучше рынка сегодня торгуются: МРСК Волги (+8,2%), X5 (+5,9%), ЛСР (+2,6%), ФСК ЕЭС (+2,5%), Полиметалл (+2,3%). ЛСР прибавляет на фоне пересмотра рекомендации по бумаге от JPMorgan, который поднял ее от «держать» до «покупать». По нашей оценке, акция способна еще до конца месяца подняться до 750 рублей за штуку. Это дает потенциал роста выше текущих значений бумаги до 12%.

Аутсайдерами сегодня выступают: префы Ленэнерго (-6,3%), акции Аэрофлота (-4,6%), расписки Ленты (-2,5%), акции Алросы (-2,3%). АФК Система сегодня отчиталась немногим лучше прогнозов – 9,4 млрд убытка против ожидаемых 9,8 млрд. Выручка выросла на 6,3% до 159 млрд, что в рамках консенсуса. По нашему мнению, коррекция в акция АФК Система на ближайших сессиях может продолжиться. Потенциал снижения – 16 рублей за штуку, или чуть больше 4% вниз.

Российская валюта отступает под нажимом доллара. Американская валюта поднялась до 68,9 и торгуется чуть ниже данной планки. Не исключено, что будет прорыв выше 69 рублей за единицу валюты. Евро сегодня пробивался выше 78,3 рублей, но пока на 20 копеек ниже данного уровня. До конца торгового дня может быть взята отметка 78,5.