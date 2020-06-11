ПСБ: Продажи преобладают

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок продолжил умеренное снижение, чему способствовал внешний фон. Продажи в наших акциях поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 41 доллара за баррель. Также снижению способствовала динамика западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,9% и 0,4% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,7%, уйдя ниже 2780 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Аэрофлота и Ленты, упавшие на 4,6% и 2,5%. Лучше рынка торговались X5 Retail Group и МРСК Волги, прибавившие более 5,5%. Отметим, что предпринятые в последние сессии попытки индекса МосБиржи закрепиться выше 2800 пунктов оказались неудачными. Более того, сегодняшнее отступление от этого уровня привело к тому, что рынок ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, что говорит в пользу возможности перелома позитивной тенденции и возобновления нисходящей динамики. Однако для подтверждения данного сценария «медведям» необходимо увести индекс МосБиржи ниже поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,4%, торгуясь чуть выше 68,8 рубля, евро прибавил 0,6%, поднявшись до 78,1 рубля. Отметим, что основным негативным фактором для российской валюты выступило снижение на рынке энергоносителей. Валюты развивающихся стран в рамках сегодняшней сессии умеренно укреплялись к доллару, однако это не помогло рублю. При этом пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 67,5-70 рублей. В случае продолжения негативной динамики на рынке энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов за баррель, американская валюта предпримет попытку пробоя верхней границы данного диапазона, выступающей ближайшим сопротивлением.