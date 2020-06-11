Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Биржевое ралли встало на паузу

11 июня 2020

Основное, что сейчас интересует рынки капитала — это остановилось ли биржевое ралли в действительности или мы видим только паузу, умноженную на радостное прекращение режима самоизоляции и слишком дорогие акции? Пока затишье и локальная коррекция просто похожа на приостановку ралли, но через 2-3% это превратится в разворот. Промежуточное направление движения будет понятно уже сегодня вечером, и оно напрямую зависит от того, что и как скажет глава ФРС США Джером Пауэлл.

Индекс МосБиржи снижается к вечеру среды до 2783 пунктов и может отойти к 2765 пунктам без напряжения. Индекс РТС отступил к 1276 пунктам, новая цель отката — 1265 пунктов.

Очень хочется сказать, что рынок неоправданно дорогой ввиду кризисной экономики, что до восстановления российским компаниям примерно как до Луны пешком, и что на этом пути может встретиться много неприятного. Но кто такая логика, когда коронавирус условно побежден и впереди светлое в теории будущее.

Сегодня в плюсе акции энергетиков, что в последнее время редкость. Внимание по-прежнему привлекают бумаги «Полиметалла» и «Полюс Золота», где идет бурный подъем котировок за счет активности «быков» в золоте. Доллар глобально под давлением, и золото от этого только выигрывает. Как только бумаги «Полюс Золота» поднимутся выше 11040 руб., можно будет говорить о сломе среднесрочного нисходящего тренда.

«Аэрофлот» взлетел на бирже неоправданно высоко и второй день находится под коррекцией. В области 86,50 руб. продажи могут приостановиться.

Доллар к вечеру чуть ускорил подъем в паре с рублем и торгуется по 68,70 руб. При закреплении выше 68,95 откроется дорога к 69,25 руб. Евро стоит 77,99 руб., и здесь все еще не полностью реализована сила евровалюты на мировом рынке. Цель «быков» в паре евро/рубль может располагаться на уровне 78,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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