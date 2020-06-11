ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня подпадет под давление ухудшившейся внешней конъюнктуры и предстоящих "длинных" выходных

На мировых фондовых рынках наблюдается усиление коррекционных настроений после завершения заседания ФРС, заставляющих опасаться более постепенного восстановления экономической активности. Американский регулятор вчера ожидаемо сохранил диапазон ключевой ставки на уровне 0-0,25% годовых, однако представил более негативный прогноз по ВВП страны на текущий год, чем текущие ожидания рынка (-6,5% против -5,7%, по консенсусу Bloomberg), и по ключевой ставке, не ожидая ее подъема до 2023 г. И в своем заявлении отметил существенные риски для экономического прогноза. А глава ФРС, Дж. Пауэлл на последующей пресс-конференции заявил о том, что регулятор даже не готов "думать о повышении ставки" ввиду тяжелого состояния рынка труда и ожидаемой продолжительности восстановления экономики.

Повышения неопределенности относительно дальнейшего развития события в мировой экономике выступает неплохим поводом для охлаждения мировых рынков, продемонстрировавших последнее время хороший рост и выглядящих уже несколько перегретыми. На этом фоне сегодня азиатские рынки демонстрируют выраженную негативную динамику, более 1% теряют фьючерсы на американские индексы, а котировки нефти марки Brent - тяготеют к возврату ниже 40 долл./барр.

В целом внешний фон на утро четверга мы оцениваем как негативный и опасаемся, что коррекционный настрой на мировых рынках сохранится и даже несколько усилится в течение дня.

Ввиду заметного ухудшения внешнего фона, а также предстоящих "длинных" выходных сегодня мы ждем развития волны фиксации прибыли и на российском фондовом рынке, начало которой мы наблюдали в ходе вчерашней торговой сессии. Дополнительным техническим негативным фактором может стать "отсечка" в акциях Роснефти, которые начнут торговаться без учета дивидендов за 2019 г. (18,07 руб.). В результате индекс МосБиржи может начать торги четверга ощутимым понижением и откатиться в зону 2700-2750 пунктов.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"