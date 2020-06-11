«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 11 июня в коридоре 1265-1290 пунктов

Индекс РТС проторгуется 11 июня в коридоре 1265-1290 пунктов

В среду, после выхода ожидаемого решения ФРС сохранить ставки и продолжить выкуп бумаг с рынка в неограниченном объеме, инвесторы решили зафиксировать прибыль и основные западные фондовые рынки закрылись снижением. На этом фоне снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,38%. Долларовый индекс РТС снизился сильнее, на 0,52%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-3,38%) и «Сбербанк» (-2,16%). Американский индекс Dow Jones просел при этом на 1,04%.

Утром четверга коррекция продолжилась на фондовых площадках стран АТР, основные азиатские индексы снижались на 0,4-3,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3140 п., на 1,4% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Падение азиатских рынков задает неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги откроются снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2755-2815 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов.

Рубль в среду торговался неоднозначно, основные валюты изменились к нему разнонаправлено. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 68,5000 руб. (-8,5 коп.). Европейская валюта выросла до 77,9300 руб. (+24 коп.). Такая динамика валют связана с ростом пары EURUSD с 1,1340 до 1,1375. Утреннее снижение нефтяных котировок в четверг окажет давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 67,8-69,2 руб., для европейской валюты — 77,2-78,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»