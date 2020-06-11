Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июня: 3 789,3601 руб/1 г золота и 39,0800/1 г серебра
11 июня 2020
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 789,3601 руб.
- 1 грамм серебра - 39,0800 руб.
- 1 грамм платины - 1 850,9399 руб.
- 1 грамм палладия - 4 246,7998 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,3100 р. (0,51%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1500 р. (0,39%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,8100 р. (1,86%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
98,4202 р. (2,27%).
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