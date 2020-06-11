«Фридом Финанс»: Акции Мечела имеют потенциал восстановительного роста



Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:



Рынки под вечер ускорили падение. Инвесторы негативно восприняли данные о числе заявок по безработице в США. Цифры оказались в рамках консенсус-прогнозов, однако сыграл фактор завышенных ожиданий. Игроки полагали, что, как и неделю назад, может произойти ускорение роста занятости. Но этого не случилось. Повторно заявки на пособие подали почти 21 млн американцев. Это привело к падению ключевых фондовых индексов до 3%.



Нефть марки Brent в моменте обвалилась до $38,6, что увеличило внутридневной размер падения за сессию до 7,4%. Впрочем, почти сразу же баррель отскочил на 50 центов выше локального минимума и пока продолжает движение вверх. Ожидаем, что до конца сессии волатильность будет снижаться, рынок успокаиваться. Возвращение к отметке $40 состоится не раньше пятницы.



РТС падает наравне с западными площадками, теряя около 3%. Медведи успешно протестировали уровень 1240. До конца сессии ожидаем отскок немногим выше 1250 пунктов. Индекс Мосбиржи теряет менее 2%. Рынок прошел сверху вниз отметку 2730, но ниже пока не идет. До конца торгового дня индекс будет тяготеть к более комфортной зоне 2740-2760.



Из отдельных акций сложнее всего пришлось Россетям (-7,3%) и Роснефти ( -6,7%). Также серьезные потери понесли: Система (-4,4%), Норникель (-4,3%), Татнефть (-3,7%), ММК (-3,4%), Сургутнефтегаз (-3,2%), Русал (-3,1%), Мечел (-3%). На горизонте ближайших недель лучший потенциал восстановительного роста имеет Мечел. Его бумаги дешевеют пятую сессию подряд и сейчас выглядят перепроданными.



Рубль на фоне просевшей нефти резко ослаб по отношению к ключевым валютам. Доллар сегодня поднялся выше отметки 69,5, евро успешно преодолел уровень 79. До конца сессии откат может составить не более 40 копеек. С высокой вероятностью закрытие произойдет на недельных максимумах для обеих пар. На понедельник мы закладываем окончание коррекции в рубле и разворот в сторону его укрепления. Ориентир на конец следующей недели составляет 68 по доллару и 77,5 по евро.