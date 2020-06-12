ИАЦ «Альпари»: Падение в нефти не оставило рынку вариантов

К вечеру четверга, последнего рабочего дня на этой неделе в России, отечественный фондовый рынок накрыло полномасштабной фиксацией прибыли. Дополнительно к выходу из позиций инвесторов двигает ухудшение внешнего фона — заокеанские биржи открылись в минусе. Деревья не растут до небес, и самое время вспомнить об этой старой трейдерской поговорке.

Индекс МосБиржи снизился к 2736 пунктам, и если в начале новой недели конъюнктура не изменится, целью «медведей» станет 2700 пунктов. Индекс РТС отступил к 1238 пунктам. Здесь есть потенциал скольжения вниз вплоть до 1225 пунктов.

В плюсе к вечеру удерживается не так много бумаг. В «зеленой» зоне остаются акции «Полиметалла» и «Полюс Золота» за счет активного подорожания золота, а также бумаги «Магнита». Последний раз такими дорогими бумаги многострадального ретейлера были в феврале 2019 года. «Магнит» явно может улучшить рентабельность бизнеса, поскольку его формат вполне подойдет россиянам, которые в ближайшее время вряд ли будут расположены широко тратить. При сегодняшнем пике цены на 4104 руб. новым ориентиром для роста может выступить область 4150 руб.

Цены на нефть падают к вечеру четверга более чем на 6% для сорта Brent, баррель торгуется по $39,11. Раз техническая цель снижения на $39,70 взята легко, значит, ничто не мешает продавцам увести сырье в $38,80. Основным триггером продаж сегодня являются опасения сохранения глобального избыточного предложения нефти над вялым спросом.

Рубль на этом фоне отступает без сопротивления. Доллар вырос до 69,63 руб., реализовав обозначенные накануне цели, и замахнулся на 69,95 руб. Евро восстановился до 79,27 руб. и может проследовать к 79,75 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»