«Фридом Финанс»: «Медведи» вышли из спячки

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы Уолл-стрит резко упали 11 июня, поскольку инвесторы отреагировали на признаки развития новой волны пандемии коронавируса и пессимистичные экономические прогнозы от Федерального резерва США. Основные индикаторы поступательно снижались на протяжении всей сессии и закрылись на минимумах дня, потеряв 5-7%. Это наихудшие результаты с марта. Главный удар на себя приняли циклические сектора энергетики, финансов и промышленности. S&P 500 завершил сессию ниже 200-дневной скользящей средней, снизившись на 5,89%, до 3002 пунктов.

Мировые фондовые площадки сегодня продолжают торговаться в красной зоне после мощного обвала накануне. Распространение коронавируса в мире и сохраняющаяся неопределённость в отношении восстановления экономики спровоцировали коррекцию фондовых рынков после недель ралли.

Число новых случаев коронавируса в мире за день установило новый антирекорд. Число заразившихся на сегодняшний день составляет более 7,5 млн. В США в целом по стране рост заболевших не у пиковых значений, но в некоторых штатах ускоряется, что создает угрозу повторного введения ограничений на местном уровне.

В то же время глава Минфина США исключил возможность очередного закрытия экономики, добавив, что в течение следующего месяца экономика получит еще $1 триллион средств поддержки. Тем не менее, ясности по поводу быстрого восстановления экономики до предкризисного уровня нет. Глубина спада говорит в пользу долгой реставрации.

Азиатские фондовые индексы торгуются в красном секторе. Японский теряет 0,8% в то время, как страна вступает в финальную фазу выхода из карантина. Гонконгский Hang Seng падает более, чем на 1%, шанхайский CSI300 в нуле. Фондовые площадки Европы готовятся открыться снижением в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, снижается после мощного ралли накануне. Ставка по 10-летним трежерис колеблется ниже 0,70%. Июльский фьючерс на Brent торгуется ниже $38. Золото колеблется вблизи $1730 за унцию. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует отыграть часть потерь и поднимается к 3050 пунктам.

Инвесторы сегодня будут следить за предварительными июньскими данными по потребительской уверенности от Мичиганского университета. Консенсус ожидает роста показателя. Прогрессу способствует продолжающееся возобновление экономической активности по мере снятия ограничений, но сохраняющиеся меры социального дистанцирования и угроза эпидемия могут ограничить восстановление уверенности до предкризисного уровня.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 6 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Технически S&P500 проходит тест на прочность. В ходе вчерашней распродажи индекс опустился ниже значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с ухудшающимися сигналами моментума. Индикатор RSI опустился ниже нейтрального уровня в 50, что создает угрозу для перспектив роста. Индикатор MACD пока остается в плюсе, свидетельствуя о сильном моменте. Как и ожидалось, рынок закрыл гэпы в районе 3133 и 3080 пунктов, избавился от перекупленности, но для сохранения шансов на рост индексу необходимо удержаться выше 200-дневной.