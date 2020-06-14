Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 июня: 3 848,8301 руб/1 г золота и 39,7200/1 г серебра
14 июня 2020
ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 848,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 39,7200 руб.
- 1 грамм платины - 1 833,4100 руб.
- 1 грамм палладия - 4 282,4102 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
59,4699 р. (1,57%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6400 р. (1,64%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,5299 р. (0,95%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,6102 р. (0,84%).
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