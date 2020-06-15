«Фридом Финанс»: Ожидаем разнонаправленную динамику

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рынок продемонстрировал снижение. Лидерами роста среди ликвидных акций бумаги X5 Retail (+7,15%). Лидерами падения стали акции Россетей (-9,30%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 68,50-70,00.

Появились новости на тему M&A. Сбербанк (-1,97%) купит долю в проекте MailRu Group – 2GIS. Вся компания оценивается в 14,3 млрд рублей. С учетом дочерних структур, банк будет контролировать 75% акций. Покупка картографического сервиса поможет обезопасить данные других проектов, в которых используется чужая картография, а также, в перспективе, развивать бизнес на основе цифровой платформы (логистика товаров и услуг, аналог CarPlay и другое). Мы не видим в сделке усиления конкуренции с Yandex N.V. (YNDX:RX 2850, -1,08%), поскольку позиции IT-гиганта пока недосягаемы. В свою очередь, стало известно, что Yandex отказано в приобретении компании «Такси Везет» из-за антимонопольных ограничений. В ряде регионов позиции Yandex уже достигли максимума, в среднем она около 2/3. Мы полагаем, что возобновление процессов M&A и попытки крупных сделок – это хороший сигнал для инвесторов, и один из признаков того, что экономика активно возвращается к жизни. Гиганты, в частности, Yandex, MailRu, Сбербанк, Система и другие обладают большим запасов наличных для покупок, до конца года объем крупных сделок может превысить 80 млрд рублей.

Торговая идея: X5 Retail (+7,15%), «покупать», цель – 2700 рублей. Х5 сокращает капзатраты на 40%, что позволит снизить долговую нагрузку, и, в свою очередь, больше средств направлять на дивиденды.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключено и усиление коррекции на фоне снижения котировок на внешних сырьевых и фондовых площадках. Ориентиры: диапазон 68,50-70,00 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи.