ПСБ: Рынки под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели настроения на мировых рынках могут продолжить ухудшаться, что приведет к дальнейшему снижению рисковых активов. Основным фактором здесь выступает пересмотр инвесторами ожиданий по восстановлению мировой экономики, который происходит на базе прогнозов американского регулятора. Плюс к этому, данный фактор возник на фоне перегретости рынков, возникшей в следствии роста последних месяцев, что порождает фиксацию прибыли по длинным позициям по широкому спектру активов.

В этой связи внимание инвесторов в ходе недели будет сфокусировано на большом блоке важной макроэкономической статистики. В частности, выделим публикацию индекса потребительских цен в Еврозоне и данных по рынку жилья и пособиям по безработице в США.

При этом сохраняются риски дальнейшего ухудшения ситуации с распространением коронавируса и роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Снятие карантинных ограничений в некоторых странах может привести к росту темпов заболеваемости. В этом случае правительствам придется восстанавливать карантинные меры. Пока же основными точкам распространения вируса выступают Латинская Америка и Индия. В последние дни ухудшилась ситуация в США – после установления в начале прошлой недели минимумов по суточному приросту случаев инфицирования с марта, к выходным данный показатель вновь превысил 25 тысяч человек. Учитывая же общемировые темпы роста числа заболевших, уже во вторник общее число случаев инфицирования может превысить 8 млн человек. Активизация же противостояния между Штатами и КНР может оказать негативное влияние на торговые отношения между странами. И временное затишье не должно вводить инвесторов в заблуждение – риски ухудшения отношений между США и Китаем остаются на достаточно высоком уровне.

Оба этих фактора в конечном итоге могут негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики, что также будет оказывать давление на рисковые активы.

Что же касается настроений на мировых рынках, сложившихся на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии основные индексы демонстрируют снижение до 3,5%. Лучше других смотрится китайский Shanghai Composite (-0,6%), несмотря на слабые данные по промпроизводству за май (4,4% г/г, ожидалось 5% г/г). Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу, сегодня также падают, теряя 2,3-2,8%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 3,5%, отступив ниже 37,5 доллара за баррель.

Учитывая внешний фон, ожидаем давления на российские акции в начале торгов. Это приведет к тому, что индекса МосБиржи сделает еще один шаг в сторону отметки 2700 пунктов. При этом в ходе сессии негативные настроения могут продолжить преобладать на рынках , что приведет к попыткам пробоя данного уровня и закреплению индекса МосБиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале сессии ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 38 долларов и снижение большинства валют развивающихся стран приведут к преобладанию продаж в рубле и попыткам пары доллар/рубль продолжить восходящую динамику, начатую в четверг, и закреплению в диапазоне 70-75 рублей.