ИАЦ «Альпари»: Курс доллара превысил 70 руб. на фоне бегства от рисков

В четверг, 11 июня, торги на Мосбирже закрылись ростом по рублевым парам. Российская валюта подешевела к доллару США на 2,48%, до 70,20 руб., к евро — на 1,63%, до 79,20 руб., к фунту — на 1,13%, до 88,36 руб.

Рубль заметно сдал позиции перед длительными выходными на фоне бегства из рисковых активов и падения мировых фондовых индексов. Рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США — после массовых протестов вновь подскочила число заболевших. Негатива добавил глава Минфина США Стивен Мнучин. Он заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 нежизнеспособно и может вызвать новые проблемы для американцев.

Индекс SP500 снизился на 5,89%, до 3001 пункта. Курс доллара по итогам дня подскочил до 70,28 руб. Йена и франк подорожали. В пятницу доллар США вырос к защитным активам, тогда как евро и фунт заметно подешевели. Фондовые индексы США пытались отыграть потери, понесенные в ходе торговой сессии в четверг. Мосбиржа в пятницу не работала по случаю национального праздника. Реакция на пятничные движения на мировых рынках будет видна в понедельник, 15 июня.

На торгах в Азии фьючерс на SP500 находится в минусе. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,46%, до $38 за баррель. Участники рынка находятся в ожидании открытия европейской сессии. Если давление на фондовые и нефтяной рынки сохранится, то пара доллар/рубль рискует вернуться к уровню 71 руб. Если уровень не устоит, то по рублю начнется новая фаза ослабления, которая продлится в течение одиннадцати дней.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»