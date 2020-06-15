«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 15 июня в коридоре 1225-1250 пунктов

В пятницу основные площадки Западной Европы закрылись разнонаправлено, биржи США подросли. Российский рынок был закрыт в связи с праздничным днем. Напомним, что в четверг по итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,49%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 3,09%. Среди лидеров снижения – «Роснефть» (-6,05%) и ММК (-3,97%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом в пятницу на 1,9%.

Утром понедельника индексы стран АТР дружно снижались на 0,4-2,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2948 п., на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее падение азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2715-2770 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250 пунктов.

В пятницу рубль, как и акции, не торговался. А в четверг он снизился вслед за нефтяными котировками. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 70,2000 руб. (+170 коп.). Европейская валюта выросла до 79,2000 руб. (+127 коп.). В пятницу нефть марки Brent предприняла попытку восстановиться, но утром понедельника вновь отправилась вниз, торгуясь вблизи $37,6 за баррель, что чуть ниже уровней закрытия четверга. Утреннее падение нефти окажет давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 69,6-71,0 руб., для европейской валюты — 78,5-80,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»