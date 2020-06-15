ПСБ: Настроения на рынках можно охарактеризовать как умеренно негативные

Cегодня с утра настроения на рынках можно охарактеризовать как умеренно негативные. В начале торгов индекс МосБиржи сделает еще один шаг в сторону отметки 2700 пунктов. Уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 38 долл./барр. и снижение большинства валют развивающихся стран приведут к преобладанию продаж в рубле и попыткам пары доллар/рубль продолжить восходящую динамику и закрепиться в диапазоне 70-75 рублей. Стимулирующая монетарная политика мировых центробанков и траектория инфляции в России ниже таргета ЦБ РФ формируют предпосылки для снижения ключевой ставки до 4,5%. Если банк России снизит ставку на 100 б.п. в эту пятницу, то доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,3 - 5,4% годовых.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Акционер Норникеля (ПОКУПАТЬ) Владимир Потанин предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов в течение 2020г. - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Одним из факторов инвестиционной привлекательности акций Норникеля является высокая дивидендная доходность (>10%), поэтому потенциальное снижение дивидендных выплат окажет выраженное негативное влияние на котировки. Однако снижение дивидендов не в интересах Русала, доля которого в капитале Норникеля составляет 27,8%, что в текущих ценах покрывает большинство долговых обязательств, а получаемые дивиденды исторически позволяют покрывать процентные расходы Русала. Напомним, что ранее в этом году В. Потанин на фоне опасений снижения денежного потока из-за падения цен на промышленные металлы и спроса выступал с аналогичным предложением о снижении выплат, которое было отвергнуто Русалом. Не исключаем, что Русал в очередной раз не поддержит инициативу. По мере выяснения причин аварии и устранения ее последствий сообщения о снижении дивидендов добавляют волатильности.

Квартальная чистая прибыль Транснефти (-) по МСФО выросла на 13% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Транснефть по итогам первого квартала продемонстрировала замедление динамики выручки до 1,2% в годовом выражении (15% в первом квартале 2019 года), что связано с уменьшением спроса на стивидорные услуги, дополнительные услуги порта, услуги флота, операциями связанными с экспортом нефти, также рядом логистических услуг на внутреннем рынке. На этом фоне наблюдалось замедление динамики EBITDA до 3%. Вопреки слабым показателям рост чистой прибыли составил 13%, что обусловлено в основном эффектом курсовых разниц. В текущем году исполнение новой сделки ОПЕК+ может привести к снижению грузооборота нефти по системе «Транснефть» и тарифной выручки свыше 10% по итогам года, что ухудшит финансовые результаты компании.

ПАО «Промсвязьбанк», Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия