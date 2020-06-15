Комментарии

«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 2700-2765 пунктов

15 июня 2020

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня на открытии торгов снизился на 2,4%.  В лидерах роста акции Детского мира, подорожавшие на 1%. В мае выручка ретейлера повысилась на 6,7% г/г, до 10,1 млрд руб., EBITDA выросла на 38,7% г/г, до 959 млн руб. Как сообщила глава компании Мария Давыдова, по итогам первых 11 дней июня продажи Детского мира ускорились до 32,3%  г/г.

GDR X5 Retail Group демонстрируют нейтральную динамику при общем падении рынка. В пятницу, 12 июня, Х5 обнадежила инвесторов позитивными прогнозами выручки и операционной рентабельности за текущий квартал.  По словам менеджмента, также рассматривается возможность увеличения дивидендов на 50%, что предполагает привлекательную доходность 7% в текущих котировках.

Акции ГМК Норникель упали на 3,6%. Глава и крупнейший акционер компании Владимир Потанин в пятницу предложил партнерам по акционерному соглашению Русалу и Crispian отказаться в 2020 году от выплаты дивидендов в связи с необходимостью финансировать устранение последствий экологической катастрофы в Норильске, вызванной разливом топлива, что может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании.

Риски, связанные с техническими и сезонными факторами, реакцией на протесты в США и итоги встречи ОПЕК+ (в связи с высоким уровнем позитивных ожиданий) постепенно реализуются. Циклическое сокращение объемов количественного смягчения, проводимого ФРС, несет угрозу краткосрочного падения спроса. По нашим прогнозам, и сегодняшняя торговая сессия, и неделя в целом завершится снижением российских фондовых индексов. Индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 2700-2765 пунктов, прогноз по паре USD/RUB — коридор 68,80-70,  EUR/RUB останется в пределах 78,05-79,88.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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