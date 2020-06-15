«Альпари Евразия»: После двух недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине

После двух недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет одновременного снижения курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,12% до 2,3781 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 0,51% и стоит 2,6890 бел. руб. Российский рубль подешевел на 1,67% и стоит 3,4115 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,98%. Последний раз все три валюты дешевели по итогам недели в конце апреля.

Всего с начала года доллар подорожал на 13,05%, евро подорожал на 14,31%, а российский рубль подорожал на 0,21%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 6,67%.

На начавшейся неделе курс доллара сильно не изменится и останется вблизи 2,38 бел. руб., евро может снизиться до 2,68 бел. руб., а российский рубль, в случае продолжения тенденции удешевления нефти, может опуститься до 3,35 бел. руб. 100 российских.

В мае объем международных резервных активов РБ снизился на $3,7 млн (-0,05%) и на 1 июня составил $7,879 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, отрицательное влияние на объем резервов в мае оказало плановое погашение Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн.

Решением Правления Нацбанка с 20 мая ставка рефинансирования была снижена на 75 б.п., до 8%. Регулятор при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 3,2%, рост за последние 12 месяцев составил 4,9%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-апреле снизился на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»