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ИАЦ «Альпари»: Биткоин выживет только как спекулятивный актив?

15 июня 2020

JPMorgan полагает, что биткоин закрепится в статусе нового класса активов. Криптовалюта вряд ли сможет стать единой расчетной единицей или защитным активом, способным сохранять капитал. Более вероятно, что она останется предметом для спекуляций. В JPMorgan полагают, что по поведению биткоин больше похож на рисковые активы, такие как акции.

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В связи с этим криптовалюта, вероятно, останется новым классом активов, но будет инструментом для спекуляций, нежели использоваться для расчетов или сохранения капитала. Ранее цена биткоина имела практически нулевую корреляцию с финансовыми рынками. Однако в последние, кризисные месяцы это изменилось. Курс криптовалют стал немного больше связан со стоимостью защитных активов, таких как золото и доллар, и значительно больше в случае с ценными бумагами.

От себя добавим, что слабой стороной крипты является отсутствие тенденции к снижению волатильности, риск хакерских атак, и вовлеченность в преступные действия. Но, главное, мы полагаем, что национальные банки никогда не откажутся от монополии на эмиссию. Мода на крипту прошла, и сейчас это игрушка для спекулянтов. Нам больше нравится рынок акций, прежде всего бумаги компаний, которые выплачивают дивиденды, которые превышают банковские ставки. И конечно компании, за которыми стоят серьезные основные фонды и доминирующие позиции на ключевых рынках.

На вопрос о том, выживет ли биткоин только как спекулятивный актив, мы уверенно отвечаем однозначное «да».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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