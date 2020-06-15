ИАЦ «Альпари»: в «Россети» ударила информационная «молния»

За прошлую неполную рабочую неделю в России с 8 по 11 июня российский фондовый рынок понизился. Так, если индекс МосБиржи в указанном периоде снизился на 1,75%, до 2743,8 пункта, то индекс РТС упал значительно сильнее, на 3,7%, до 1238,11 пункта. Цена нефти сорта Brent в указанном периоде нивелировала весь рост, произошедший неделей ранее, и упала на 8,5%, провалившись ниже $39 за баррель на фоне опасений второй волны пандемии Covid-19 в Китае.

На фоне падения индексов лидером роста в указанном периоде оказались депозитарные расписки торгового холдинга X5 Retail Group, подорожавшие на 10,3%, до 2345 руб. Вероятнее всего, рост был связан с появившимися в СМИ сообщениями о возможной корректировке дивидендной политики холдинга по итогам 2020 года в сторону увеличения дивидендов, а поводом для увеличения дивидендов может стать, как сообщили СМИ, сокращение показателя отношения чистого долга к EBITDA холдинга с 1,7-1,8 в начале года до 1,5 по итогам первого квартала. Повышение кредитного рейтинга холдинга международным агентством S&P Global Ratings до ВВ+ со «стабильным» прогнозом тоже, вероятно, добавило оптимизма инвесторам. Мы повысили целевую цену по бумагам X5 Retail Group с 2000 до 2500 руб. за бумагу, сохраняя прежнюю рекомендацию «держать».

Лидером падения в указанном выше периоде стали обыкновенные акции «Россетей», которые обвалились на 9,3%, до 1,4616 руб. за бумагу. Падение было связано в основном с новостями: правительство на прошлой неделе объявило о планах приватизации части государственных пакетов акций ряда крупных корпораций, в том числе принадлежащего государству пакета акций «Россетей».

Напомним, что государству сегодня принадлежит более 88% акционерного капитала энергетического холдинга. Однако ещё в прошлом году глава компании Павел Ливинский заявлял, что выступает против приватизации части принадлежащего государству пакета голосующих акций «Россетей» и считает, что для эмитента наилучшим вариантом была бы дополнительная эмиссия акций по открытой подписке, причём в прошлом году его позиция находила поддержку даже в Минэнерго РФ.

По всей видимости, акционеры обеспокоились, что в итоге государство пойдёт навстречу жёсткой позиции менеджмента компании. Но мы полагаем, что на прошлой неделе акции «Россетей» оказались перепроданными, и на текущей неделе возможна коррекция вверх. Наша целевая цена обыкновенной акции «Россетей» составляет 1,8 руб. за бумагу, рекомендуем «покупать» подешевевшие бумаги.

На этой неделе мы полагаем, что индекс РТС может показать колебания в рамках 1200-1250 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 2700-2750 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»