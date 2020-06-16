«Фридом Финанс»: Рубль вернул часть утраченных позиций

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Падение на рынках под вечер несколько сбавило обороты. США открылись снижением индексов в пределах 2%, Европа теряет около 1%, индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets просел на 2,5%, нефть в минусе на 1,5%, держась около $38 за баррель. Полноценный отскок вверх мы ожидаем не ранее вторника.

РТС занял диапазон 1210-1220 пунктов. Индикатор в минусе на 1,5%, что указывает на слабый рост после сильной просадки этим утром. Ожидаем закрытия не выше 1230 пунктов. Если не появится сильных драйверов, то следующая сессия откроется боковым движением или слабым ростом внутри диапазона 1220-1250 пунктов.

Индекс Мосбиржи удержался вблизи 2700 пунктов, но продвинуться далеко выше данной отметки ему так и не удалось. Мы закладываем умеренно-положительную динамику во вторник. В отсутствии сильного внешнего негатива индекс сможет закрепиться выше отметки 2750. В случае продолжения коррекции – не ниже 2670 пунктов.

Мощный прирост сегодня показывают привилегированные акции Мечела (+8%). Последний раз столь сильную динамику рынок видел в конце апреля после объявления об успешной реструктуризации долгов компании. На наш взгляд, Мечел остается спекулятивной историей. Краткосрочный потенциал роста уже отыгран, а среднесрочных драйверов пока нет. В ближайшие недели акция будет дешеветь. Потенциал снижения – 77,5 рублей, что на 9% ниже текущих значений.

В аутсайдерах сегодня металлурги: Северсталь (-6,7%), Полиметалл (-5,1%), Полюс (-4%). Последние две бумаги дешевеют в рамках среднесрочного тренда, спровоцированного падением золота. Унция сегодня обвалилась с $1740 до $1706. И хотя позднее более воловины падения было отыграно, акции золотодобыващих компаний продолжили дешеветь. Наибольший интерес сейчас представляют бумаги Полиметалла. Возвращение к апрельским максимумам потенциально может принести инвесторам около 25% прироста.

Рубль под вечер сумел вернуть часть утраченных позиций. Доллар торгуется вблизи отметки 70,1, евро – 79,1. Нисходящий тренд в валютных парах может продолжиться до конца дня. Мы закладываем на утро вторника доллар ниже 70, и евро ниже 79 рублей.