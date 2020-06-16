ПСБ: Неделю начали с продаж

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, начатую в конце прошлой недели, чему способствовал внешний фон. Поводом к продажам в наших акциях выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 38,5 доллара за баррель. Также негативные настроения на нашем рынке поддержала ситуация на западных фондовых площадках. Так в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 1,3% и 0,9% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи отступил на 1,3%, вплотную подойдя к уровню 2700 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Северстали, Полиметалла и Полюса, упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно. Лучше рынка торговались Россети и Яндекс, прибавившие 5,1% и 3,1%. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи протестировал поддержку на уровне 2700 пунктов. Однако пробить ее с первого раза у «медведей» не получилось – восстановление цен на нефть в ходе торгов и отскок внешних площадок от минимумов дня активизировали покупки и позволили нашему рынку отыграть часть потерь. Однако в случае сохранения негативной внешней конъюнктуры уже в ближайшие сессии рынок может повторить попытку отступления под поддержку и закрепиться в диапазоне 2600-2700 пунктов, что подтвердит пробой тренда восстановления, берущего начало от минимумов года и преодоленного в рамках прошлой недели.



На валютной секции Московской биржи рубль практически не изменился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,1%, удержав позиции выше 70 рублей, евро, напротив, снизился на аналогичную величину, торгуясь в районе 79,1 рубля. В рамках сегодняшней сессии рублю удалось противостоять негативному внешнему фону. Несмотря на падение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран, он смог удержать позиции у уровней закрытия четверга. При этом из внутренних факторов поддержки выделим сохраняющиеся высокие объемы продаж валюты со стороны ЦБ и предстоящие в среду аукционы Минфина. Однако, в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и дальнейшего падения спроса на риск, данной поддержки рублю может не хватить, в результате чего он продолжит волну ослабления, начатую на прошлой неделе. Отметим, что пара доллар/рубль пытается закрепиться над нижней границей диапазона 70-75 рублей, что создаст плацдарм для дальнейшего роста.