ИАЦ «Альпари»: В фаворитах спроса сегодня бумаги «Мечела» и «Россетей»

Это просто паника или уже разворот? Именно этот вопрос на российском фондовом рынке сейчас основной. Пришло время волатильности, дамы и господа, поэтому всем, чья нервная система стала за время кризиса и вируса чувствительной, лучше отойти в сторону. И так было понятно, что рынок забрался слишком высоко и перестал боятся и высоты, и голоса разума. Самое время расставить все по местам.

Индекс МосБиржи в понедельник снизился до 2716 пунктов в полном соответствии с обозначенным нами ранее сценарием. Ближайшая остановка «медведей» на 2700 пунктах, откуда при сохранении расклада текущим дорога будет открыта к 2680 пунктам. Индекс РТС сполз к 1222 пунктам, новая цель продаж — 1200 пунктов. В фаворитах спроса сегодня бумаги «Мечела» и «Россетей».

Неплохо выглядят акции «Яндекса». Бумаги поднимаются на новостях о намерениях компании выкупить долю Uber внутри совместного предприятия «Яндекс.Такси». Сама идея выглядит вполне логично и разумно. Сейчас «Яндексу» принадлежит чуть более 58% предприятия, Uber владеет 36,2%. Доля Uber может стоить, по разным оценкам, от 68 до 110 млрд руб., но «Яндекс» с большой долей вероятности предложит цену вряд ли более 80 млрд руб. Деньги для приобретения у компании теоретически есть.

В лидерах снижения сегодня бумаги «Северстали», которые первый день торгуются без дивидендов — реестр для получения дивидендов закрывается во вторник, 16 июня. Акции могут стабилизироваться в области 860-870 руб., после чего начнется восстановление цены.

Рубль сегодня весь день держался в слабой позиции в парах с иностранными валютами, и только к вечеру нащупал опору. Доллар балансирует около 70,00 руб., но может быстро вернуться к росту в сторону 70,50 руб. Евро торгуется по 78,89 руб., краткосрочно способен оставаться в коридоре 78,90-79,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»