ПСБ: Доллар закрепится ниже 70 рублей

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Стабилизация рынка энергоносителей чуть ниже 40 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и некоторый рост валют развивающихся стран поддержат рубль и позволят ему укрепиться в начале дня. Так, пара доллар/рубль на открытии уйдет ниже 69,5 рубля, после чего давление на американскую валюту может сохраниться. Поводом к продажам послужит рост спроса на рисковые активы, в результате чего доллар закрепится в диапазоне 67,5-70 рублей, в который вернулась днем ранее. Отметим, что удержание долларом позиций ниже 70 рублей говорит в пользу возможности углубления коррекции и тестирования ближайшей поддержки, которой выступает нижняя граница данного коридора.

Напомним, что по итогам понедельника рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 0,9%, отступив в район 69,5 рубля, евро снизился на 0,6%, закончив день на отметке 78,7 рубля.