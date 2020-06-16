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ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня попытается вернуться в зону 2750-2800 пунктов

16 июня 2020

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник на мировых рынках преобладали негативные настроения, ослабшие к концу дня. В начале дня инвесторы продолжили фиксировать накопленную прибыль, учитывая консервативные прогнозы ФРС, повышающие риски реализации сценария более плавной траектории восстановления экономической активности в мире, и снимая, тем самым, перегретость. Дополнительным негативным поводом выступали вчера опасения относительно новой волны пандемии, а также несколько более слабая статистика по КНР. Однако к концу дня настроения на рынках заметно улучшились на фоне решения ФРС дополнить реализуемые программы стимулирования: регулятор объявил о распространении программы выкупа корпоративных облигаций на более широкий класс бумаг и начале применения индексного подхода, а также, как и планировалось, запустил программы кредитования более крупного бизнеса (до 15 тыс. работников, с оборотами до 5 млрд долл.), причем предложил дополнить перечень компаний некоммерческими организациями. Поддержку оказал и неожиданно неплохой индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка (составил -0,2 пункта после -48,5 пунктов в мае; консенсус Рейтерс ожидал -28 пунктов). В результате американские фондовые индексы смогли завершить вчерашний торговый день ростом, обеспечив рост и индексу MSCI World, отражающему динамику развитых рынков. 

Сегодня азиатские рынки и фьючерсы на индексы США демонстрируют уверенный рост: запуск программ стимулирования от ФРС увел на второй план опасения относительно коронавируса и риски длительности восстановления мировой экономики, предоставив повод инвесторам для выкупа просадки последних дней. Кроме того, локальной поддержкой выступают и сегодняшние публикации майских данных по розничным продажам и пром. производству в США, которые покажут степень оживления в экономике. 

Мы ждем, что сегодня-завтра позитивные настроения на мировых рынках сохранятся, но по-прежнему консервативно смотрим на мировые рынки на горизонте до конца месяца, опасаясь возврата коррекционных настроений ввиду высокой степени экономической неопределенности и не снятых геополитических рисках. 

В понедельник индекс МосБиржи (-0,9%) вновь тестировал на прочность отметку в 2700 пунктов, сумев удержаться выше нее при поддержке улучшившейся внешней конъюнктуры и спроса на внутренние сектора: заметно лучше рынка выглядел сектор электроэнергетики во главе с акциями Россетей (+6,5%), сумевшими отыграть недавнюю постдивидендную просадку. Мы ждем, что сегодня индекс МосБиржи, вслед за мировыми рынками, сможет продемонстрировать уверенный рост и попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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