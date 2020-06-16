Комментарии

«Фридом Финанс»: Рост остановился в отсутствие идей

16 июня 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась со снижения. Направление движения задал внешний фон. Лидерами роста стали без новостей бумаги Мечела (+7,66%). В аутсайдеры попали акции Северстали (-6,37%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,50-70,50. 

Рынок усилил начавшуюся в пятницу коррекцию.  Доллар в паре с рублем достигал июньского максимума, а индекс Мосбиржи опускался до минимума за месяц. Поводом для этого стала резко негативная динамика на ведущих мировых площадках. Но и улучшение внешнего фона почти не повлияло на ситуацию на российском рынке. Большинство «голубых фишек» к закрытию упало более чем на 1,5%, а металлургические компании потеряли свыше 3%. Мы полагаем, что потенциал восстановления не отыгран, однако для дальнейшего движения вверх необходимы мощные драйверы. На локальном рынке повод для оптимизма появится только в конце недели. Если Банк России снизит ключевую ставку более чем на 0,5 п.п., позитивная динамика возобновится. До этого момента мы ожидаем смешанные или слабонегативные движения, которые будут зависеть от ситуации на ведущих мировых площадках. 

Ожидаем разнонаправленную динамику. В случае возобновления снижения на биржах Азии и США российский рынок потеряет около 1%. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 69,50-70,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2700-2750 пунктов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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