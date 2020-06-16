«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 16 июня в коридоре 1210-1235 пунктов

Индекс РТС проторгуется 16 июня в коридоре 1210-1235 пунктов

Основные западные фондовые площадки закрылись в понедельник по-разному. Из-за опасений второй волны пандемии коронавируса большинство европейских бирж снизилось, американские закрылись в плюсе. Вслед за Европой снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,90%. Долларовый индекс РТС снизился сильнее, на 1,33%. Среди лидеров снижения – «Северсталь» (-6,37%) и «Полиметалл» (-5,33%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,62%.

Утром вторника индексы стран АТР дружно взлетели на 1,1-5,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 105 п., на 1,4% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Активный рост большинства азиатских торговых площадок задает весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся уверенным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2695-2750 пунктов, по индексу РТС — 1210-1235 пунктов.

В отличие от акций рубль накануне укрепился при поддержке растущей нефти. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 69,5775 руб. (-62,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 78,7200 руб. (-48 коп.). Более заметное падение доллара связано с ростом валютной пары EUR/USD с 1,1230 до 1,1320. Утром вторника нефть торговалась вблизи уровней вчерашнего закрытия, поэтому мы ожидаем нейтрального открытия валютного рынка. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 68,9-70,3 руб., для европейской валюты — 77,9-79,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»