ПСБ: На мировых рынках преобладают позитивные настроения

Cегодня с утра на мировых рынках преобладают позитивные настроения.Мы ждем, что сегодня индекс МосБиржи, вслед за мировыми рынками, сможет продемонстрировать уверенный рост и попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов.Стабилизация рынка энергоносителей и некоторый рост валют развивающихся стран поддержат рубль и позволят ему укрепиться в начале дня. Ожидаем закрепления доллара в диапазоне 67,5-70 рублей. Сегодня ждем усиления спроса на облигации развивающихся стран благодаря объявленным планам администрации США увеличить расходы на инфраструктурные проекты на 1 трлн долл. с целью оживления экономики.

Убыток НМТП (-) по МСФО в I квартале составил $43,9 млн против прибыли годом ранее - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания продемонстрировала слабые финансовые результаты. Основное изменение выручки за 1 квартал 2020 года обусловлено изменением доходов по навалочным и генеральным грузам и частично компенсировано увеличением доходов от перевалки нефти и нефтепродуктов. Принимая во внимание возобновление с мая сделки ОПЕК+ с более глубоким сокращением добычи, а также спад в мировой экономике в этом году, можно ожидать, что в ближайшие месяцы ситуация с перевалкой грузов будет ухудшаться, что отрицательно отразится на финансовых результатах НМТП по итогам всего года.

Газпром (ПОКУПАТЬ) в I квартале получил чистый убыток по РСБУ в размере 306 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Слабые финансовые результаты обусловлены неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках энергоносителей. Для Газпрома важен сезонный фактор, поскольку зимние 1 и 4 кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми и оказывают значительное влияние на результаты за год. Хотя отчетность по РСБУ не является полным отражением итогов деятельности Газпрома, исходя из этих цифр мы делаем некий прокси на отчет за 1 кв. по МСФО, который будет скорее всего тоже достаточно слабым.

Сургутнефтнегаз, ап (ПОКУПАТЬ) получил в I квартале 716,9 млрд рублей прибыли по РСБУ - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на мировых рынках энергоносителей компания продемонстрировала рост чистой прибыли, что может быть вызвано ослаблением рубля. Отметим, что стоимость ликвидных активов Сургутнефтегаза составила на конец первого квартала 2020 года 3,736 триллиона рублей. На конец 2019 года стоимость ликвидных активов составляла 2,977 триллиона рублей. Таким образом, за январь-март произошло их увеличение на 759 миллиардов рублей. Значительная часть ликвидных активов хранится на валютных депозитах, что приводит к их увеличению при ослаблении рубля и создает эффект «бумажной» прибыли.