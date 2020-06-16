Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 3 871,0601 руб/1 г золота и 38,6700/1 г серебра ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 871,0601 руб.

1 грамм серебра - 38,6700 руб.

1 грамм платины - 1 821,9200 руб.

1 грамм палладия - 4 304,7002 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2299 р. (0,58%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0500 р. (2,64%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4900 р. (0,63%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2898 р. (0,52%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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