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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 3 871,0601 руб/1 г золота и 38,6700/1 г серебра

16 июня 2020
ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 871,0601 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 821,9200 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 304,7002 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2299 р. (0,58%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0500 р. (2,64%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4900 р. (0,63%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2898 р. (0,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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