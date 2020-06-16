Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 3 871,0601 руб/1 г золота и 38,6700/1 г серебра
16 июня 2020
ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 871,0601 руб.
- 1 грамм серебра - 38,6700 руб.
- 1 грамм платины - 1 821,9200 руб.
- 1 грамм палладия - 4 304,7002 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,2299 р. (0,58%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,0500 р. (2,64%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,4900 р. (0,63%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,2898 р. (0,52%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.