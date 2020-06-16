«Фридом Финанс»: Новые экономические стимулы воодушевили инвесторов

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 15 июня в плюсе, несмотря на негативное открытие. Разворот котировок вверх вызвало объявление ФРС о расширении программы покупки облигаций американских компаний с использованием индексного подхода. Кроме того, в ближайшем будущем регулятор намерен приобретать облигации непосредственно у эмитентов. S&P500 поднялся на 0,83%, до 3067 пунктов. Все 11 секторов завершили день на положительной территории. Наибольший рост продемонстрировал финансовый сектор, позитивно отреагировавший на повышение доходностей на долговом рынке.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются в уверенном плюсе. Ожидания новых мер фискальной поддержки вкупе с озвученным расширением монетарных стимулов позволили снизить опасения инвесторов о второй волне эпидемии коронавируса. Тем временем число заразившихся COVID-19 в мире продолжает быстро увеличиваться, достигнув 8 млн. Пекин ограничил работу общественного транспорта после новой вспышки заболеваемости.

Инвесторы фокусируются на возможности новых фискальных стимулов. По сообщению Bloomberg, Белый дом планирует выделить $1 трлн на инвестиции в инфраструктуру в качестве меры поддержки экономики. Разрабатываемая программа помощи может быть направлена на обеспечение функционирования мостов и дорог, а также на развертывание в США сетей 5G. За реализацию этого пакета должны высказаться законодатели, но инвесторы уже положительно оценили намерения администрации США.

Азиатcкие фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавляет почти 5% на фоне решения нацбанка сохранить ставку без изменений и обещания выделить $1 трлн пострадавшим от кризиса компаниям. Шанхайский CSI300 повышается на 1,5%, гонконгский Hang Seng — больше чем на 2%. Фондовые площадки Европы открылись ростом в пределах 2%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, ослаб. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 0,70%. Июльский фьючерс на Brent восстановился к $40 за баррель. Золото растет к $1730 за унцию. Аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться к 3100 пунктам.

Из макростатистики сегодня стоит обратить внимание на майские данные по розничным продажам и промышленному производству. Консенсус предполагает рост розничных продаж на 8% после максимального за всю историю наблюдений с 1992 года снижения на 16% в апреле. Промпроизводство также должно увеличиться на 4,6% после падения на 13,7% месяцем ранее. Ожидаемый рост показателей может подтвердить, что экономике удалось оттолкнуться от дна.

Кроме того, сегодня стартуют традиционные слушания на сенатском комитете по банкам с участием главы ФРС Джерома Пауэлла. Впрочем, после многочисленных заявлений регулятора в последние дни новых значимых для рынка комментариев, скорее всего, не будет.

Квартальные результаты сегодня представит один из лидеров индустрии программного обеспечения Oracle. Консенсус закладывает снижение выручки на 3-4% и рост скорректированной EPS в пределах 1-2%. На финансовые результаты Oracle может оказать давление уменьшение инвестиционной активности бизнеса из-за пандемии. Тем не менее большая аудитория и разумное управление затратами могут смягчить удар, который нанесли операционной марже вялые продажи.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 8 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса, но его рост с минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 пока успешно проходит тест на прочность. Индекс вернулся выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. Если S&P500 не удастся закрепиться выше 200-дневной средней, вероятно его снижение до 2930, где он встречал сопротивление в ходе подъема в апреле-мае. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, что говорит о сохраняющейся неопределенности. Рынок избавился от перекупленности, но противоречивые сигналы свидетельствуют пока скорее в пользу периода консолидации, чем нового ралли.