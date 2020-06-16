«Фридом Финанс»: В лидерах роста – бумаги Аэрофлота

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сегодня к 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,5%. Ключевую роль сыграло техническое – во многом – восстановление на американских фондовых площадка и повышение цен на нефть, наблюдавшееся после активного падения последних дней. В лидерах роста – бумаги Аэрофлота. Вероятно, это результат влияния на настрой инвесторов вчерашней информации о том, что «Аэрофлот» – по данным «Интерфакса» со ссылкой на источник в правительстве – в рамках постановления о поддержке системообразующих организаций может получить пятилетние госгарантии для кредитования в нескольких банках. Хуже рынка – бумаги ММК. Возможно, это технический, по сути, результат того, что данные бумаги с запозданием отреагировали на стагнацию и последовавшее затем снижение широкого рынка. Вчерашняя производственная статистика компании носила благоприятный характер, возможно, будут отыграна позже. «Магнитогорский металлургический комбинат» (MOEX: MAGN) нарастил в мае экспортные продажи в 3,5 раза, до 350 тыс. тонн с традиционных 100 тыс. тонн в месяц, при этом ММК отмечает начало постепенного восстановления на российском рынке в июне.

Краткосрочные риски, по-прежнему представляются связанными с техническими и сезонными факторами а также потенциальной реакцией рынка на протесты в США. Циклическое ослабление динамики активности QE, проводимого ФРС, несет угрозу роста ставок «трежериз». На этом фоне может произойти усиление опасений инвесторов рынка сравнительно высоко рискованных активов, связанных с возможностью реализации нового раунда мер по регулировке ставок долгового рынка, которые Резервная Система, судя по итогам июньской сессии рассматривает.



Потенциал повышения рынка во вторник представляется на этом фоне ограниченным. Вечером возможно снижение рынка. Целевые диапазоны закрытия сегодняшних торгов для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2720-2800 пунктов и 68,85-70,65 рублей и 78,25-79,85 рублей за доллар США и евро соответственно.

