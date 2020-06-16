«Фридом Финанс»: Рынок вернулся к отметкам 10-дневной давности

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые рынки во вторник развернулись на 180%. Инвесторов вдохновила новостью о возможном вливании в экономику США еще $1 трлн – такую идею подала команда Трампа. В итоге американские индексы перед самым закрытием в понедельник отскочили вверх более чем на 1%, и с утра фьючерсы прибавляют еще столько же. Азия провела одну из лучших сессий за последние недели. Япония закрылась в плюсе почти на 5%. Европа после открытия торгов прибавляет от 2,5% до 3%.

Нефть вернулась к отметкам выше $40 за баррель по марке Brent. Рост не прекратился даже после того, как Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз по глобальному спросу на сырье – он, по мнению исследователей, не восстановится до 2022 года. Впрочем, в деталях прогноз не столь мрачен: до конца этого года потребление нефти может вырасти до 97,5% от уровня 2019 года. На наш взгляд, бурная реакция игроков на малейший позитив, указывает на стремление продолжать ралли в нефти. Уже к следующей сессии баррель может вновь подняться до $41,5.

РТС растет на уровне индексов стран Европы, прибавляя более 2%. Рынок успешно преодолел отметку 1250 пунктов снизу вверх и сохраняет запас хода до 1270 пунктов, которые могут реализоваться в течение этой сессии. Однако также не стоит исключать нового всплеска волатильности. Сегодня США опубликуют данные по розничным продажам, по которым инвесторы будут судить о состоянии мировой экономики в целом. Рост ниже ожиданий может переключить внимание инвесторов на тему второй волны пандемии и другие нереализованные риски.

Индекс Мосбиржи в плюсе на 1,5%. По нашему мнению, сегодня реализован еще не весь потенциал для короткого отскока вверх. При благоприятном внешнем фоне этот отскок может стать началом второй большой волны подъема на российской фондовой площадке. Сегодня мы видим, что рынок вернулся к отметкам 10-дневной давности. Была попытка пройти снизу вверх уровень 2770, но не успешно. Рынок сохраняет перспективу роста еще до 20 пунктов.

Сегодня хорошо растут: МРСК Волги (+4%), Банк Санкт-Петербург (+3,6%) Русгидро (+3,1%), Норникель (+3%). Аэрофлот (+2,9%), Лукойл (+2,7%). Явных фаворитов сегодня нет. Инвесторы подбирают бумаги, которые оказались неоцененными на фоне роста широкого рынка. Наиболее привлекательно смотрятся Норникель и Аэрофлот. Их восстановление к среднесрочным максимумам может принести в данных бумагах 16% и 11% соответственно.

Рубль сегодня идет против рынка и против роста нефти – он слабеет, несмотря на приток инвестиций в другие активы. Диаметрально противоположная динамика может объясняться ожиданиями более резкого снижения ставки ЦБ на этой неделе, чем закладывалось ранее. Все больше инвестдомов дает прогнозы о движении вниз на 0,75-1% против ранее ожидаемых 0,5%. Инвесторы заранее закладывают это ослабление в стоимость российской валюты. Доллар и евро прибавляют в пределах 0,5%, торгуясь соответственно в диапазонах 69,5-69,9 и 78,7-79,2. Мы ожидаем консолидации валютных пар на достигнутых высотах, и продолжения снижения курсов иностранных валют не ранее среды.