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ИАЦ «Альпари»: Россия увеличила финансирование США на 80%

16 июня 2020

В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80%, до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. При этом $4,014 млрд из этой суммы вложены долгосрочные ценные бумаги, а $2,84 млрд — в краткосрочные.

Однако данный шаг стоит рассматривать только в качестве управления портфелем инвестиций. Международные резервы России составляют $565,2 млрд. Сумма российских инвестиций ничтожна, она немногим превышает 1%.

Конечно, США покупают российскую нефть, а американские фонды — российские акции. Американские суверенные облигации — самый ликвидный и надежный финансовый инструмент, правда, в текущей ситуации низкодоходный

Но Путин Вашингтону не доверяет, опасаясь заморозки активов по надуманному поводу. И, в принципе, правильно делает. Сейчас выборочный дефолт США это, прежде всего, китайская, а не российская головная боль.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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