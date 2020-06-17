ПСБ: Восстановили позиции

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Во вторник российский фондовый рынок восстанавливал позиции на улучшении внешнего фона. Поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 40 долларов и предпринимает попытки закрепиться над ним. Плюс этому, активно растут западные площадки, что также способствует покупкам в наших бумагах. Так, к вечеру в Европе основные индексы прибавили в пределах 3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,3%. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи вырос на 1,1%, вплотную подойдя к отметке 2750 пунктов. Лидерами торгов выступают акции ЛСР и РусГидро, прибавившие более 3,3%. Из высоколиквидных бумаг выдели Норильский Никель и Лукойл, рост которых составляет порядка 2,2%. Хуже рынка торговались Детский Мир и ММК, потери которых составили 2,1% и 1,7% соответственно. Отметим, что благодаря улучшению внешнего фона «быкам» удалось удержать индекс МосБиржи выше 2700 пунктов. Уход ниже этой отметки подтвердил бы пробой тренда восстановления, прошедший на прошлой неделе, и говорил бы в пользу усиления коррекционных тенденций. Однако пока у рынка остаются шансы на возобновление восходящей динамики.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь чуть ниже 69,7 рубля, евро, напротив, снизился на 0,4%, отступив в район 78,4 рубля. Отметим, что после уверенного снижения пары доллар/рубль днем ранее, сегодня «медведям» не удалось развить свой успех, чему препятствовала ситуация на международном валютном рынке, где американская валюта уверенно укрепляется. При этом в ближайшие дни доллар вновь может оказаться под давлением, что удержит его в диапазоне 67,5-70 рублей. В случае же существенного улучшения внешней конъюнктуры мы ожидаем попыток тестирования американской валютой нижней границы данного коридора.